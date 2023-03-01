Москва, 1 марта, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания советника главы офиса украинского лидера Михаила Подоляка о том, что киевский режим не наносит ударов по территории РФ. Об этом он рассказал 1 марта в ходе встречи с журналистами.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы ему не верим», — заявил представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев не причастен к атакам по территории России.