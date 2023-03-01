Москва, , 13:33 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 марта на брифинге ответил на вопрос журналистов о ситуации в Артёмовске (украинское название — Бахмут).

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

Представитель Кремля напомнил, что всегда вопросы относительно спецоперации по защите Донбасса переадресовывает Минобороны. В этот раз он призвал журналистов снова ориентироваться на информацию от оборонного ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ под напором российских военных несут катастрофические потери под Артёмовском в ДНР. Советник по экономическим вопросам президента Украины Александр Роднянский допустил «стратегическое отступление».

При этом заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 1 марта сообщила, что Киев перебросит в Артёмовск дополнительные подразделения ВСУ.