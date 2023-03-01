Берлин, 1 марта, 2023, 13:31 — ИА Регнум. Экс-президент Франции Николя Саркози едва не довел бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель до слез в ходе обсуждения мер поддержки банков ЕС во время финансового кризиса 2008 года, рассказал 1 марта журналист Politico Пол Тейлор.

IMAGO/Thomas Trutschel/photothek/Global Look Press Ангела Меркель

Ссылаясь на мемуары министра экономики Франции Бруно Ле Мэра, Тэйлор рассказал, что в одном из разговоров Меркель заявила Саркози о своей неспособности принимать решения так же быстро, как принимает их он.

Властям Германии и сейчас трудно принимать внешнеполитические решения, процесс их принятия увязан с множеством факторов, которые надо учитывать, и это проявляется, в частности, в неспособности канцлера Олафа Шольца оперативно принимать решения о поставках оружия на Украину, добавил журналист.

Ранее западные СМИ со ссылкой на осведомлённые источники сообщили, что лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Олаф Шольц, пообещав Украине новое вооружение, вместе с тем предупредили киевских лидеров, что если «контрнаступление ВСУ» не увенчается успехом до конца лета 2023 года, то масштабы поддержки резко сократятся.