В Кремле отреагировали на появление флагов Украины в российском вузе
Москва, 1 марта 2023, 13:39 — REGNUM Абстрагироваться от ситуации с появлением украинских флагов в Российском университете дружбы народов (РУДН) нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 марта журналистам.
Отвечая на вопрос о допустимости размещения в российском вузе украинских флагов, он заявил, что в Кремле намерены выяснить в Министерстве образования РФ подробности инцидента. Нужно понять, кто именно вывесил флаги и на каком мероприятии.
«Сейчас для нас главным является то, что это флаг де-факто того самого режима, который поддерживает националистов и против которого мы сейчас воюем, ведём СВО», — сказал Песков.
От этого ни в коем случае нельзя абстрагироваться, подчеркнул представитель Кремля.
Как сообщало ИА REGNUM, флаги Украины вывесили в РУДН рядом с поздравлением с Днём защитника Отечества. Глава Минобрнауки Валерий Фальков поручил назначить служебную проверку и наказать виновных.