Песков: абстрагироваться от появления флагов Украины в РУДН нельзя

Москва, , 13:39 — REGNUM Абстрагироваться от ситуации с появлением украинских флагов в Российском университете дружбы народов (РУДН) нельзя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 1 марта журналистам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков © Валерий Шарифулин/ТАСС

Отвечая на вопрос о допустимости размещения в российском вузе украинских флагов, он заявил, что в Кремле намерены выяснить в Министерстве образования РФ подробности инцидента. Нужно понять, кто именно вывесил флаги и на каком мероприятии.

«Сейчас для нас главным является то, что это флаг де-факто того самого режима, который поддерживает националистов и против которого мы сейчас воюем, ведём СВО», — сказал Песков.

От этого ни в коем случае нельзя абстрагироваться, подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, флаги Украины вывесили в РУДН рядом с поздравлением с Днём защитника Отечества. Глава Минобрнауки Валерий Фальков поручил назначить служебную проверку и наказать виновных.