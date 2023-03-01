Киев, 1 марта, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Киев перебросит в Артёмовск дополнительные подразделения ВСУ, сообщила 1 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По ее словам, сейчас эпицентром боевых действий является Артёмовск, где ситуация «действительно напряженная».

«Там прямо на месте были приняты определенные решения. Это и решение о перемещении дополнительных подразделений», — цитируют ее «Украинские новости».

Как сообщало ИА REGNUM, ВСУ под напором российских военных несут катастрофические потери под Артёмовском в ДНР.

Советник по экономическим вопросам президента Украины Александр Роднянский допустил «стратегическое отступление». В интервью CNN он признался, что за город сражаются лучшие, наиболее хорошо обученные и самые опытные российские бойцы.