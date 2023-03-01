Песков: Путин 1 марта примет участие в открытии БКЛ метро Москвы

Москва, , 13:26 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 1 марта примет участие в открытии Большой кольцевой линии метро Москвы. Об этом 1 марта сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Строительства станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Большой день для Москвы — открытие БКЛ», — сказал Песков.

По его словам, президент 1 марта в режиме конференции примет участие в открытии заключительных участков кольцевой линии. По его словам, мероприятие начнётся с минуты на минуту.

«Титаническая работа проделана, гигантский проект, блестящий результат», — отметил Песков. Он добавил, что мероприятие будет публичным. После выступлений Путина и Собянина будет дана команда на запуск линии.

Также в Кремле 1 марта запланированы совещания и встречи непубличного характера.