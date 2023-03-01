В небе над Киевской областью увидели неопознанный объект
В небе над Киевской областью зафиксировали неопознанный воздушный объект
Киев, 1 марта, 2023, 13:25 — ИА Регнум. В небе над Киевской областью зафиксирован неопознанный воздушный объект. Об этом 1 марта сообщила областная администрация в Telegram-канале.
Иван Шилов ИА REGNUM
Воздушный объект над Украиной
«Киевская область! В небе выявили воздушный объект», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в связи с этим возможна работа систем противовоздушной обороны.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 марта в Киеве объявили воздушную тревогу, были слышны взрывы в Полтавской области.