Киев, 1 марта, 2023, 13:25 — ИА Регнум. В небе над Киевской областью зафиксирован неопознанный воздушный объект. Об этом 1 марта сообщила областная администрация в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушный объект над Украиной

«Киевская область! В небе выявили воздушный объект», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим возможна работа систем противовоздушной обороны.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 марта в Киеве объявили воздушную тревогу, были слышны взрывы в Полтавской области.