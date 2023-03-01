Фернандес назвал политикой отстранение сборной России по футболу от международных турниров

Москва, , 13:37 — REGNUM Бывший защитник «Динамо» Леандро Фернандес (Аргентина) заявил, что отстранение сборной России по футболу от международных турниров является политикой. Об этом 1 марта сообщает «Спорт-экспресс».

Леандро Фернандес. (сс) Новикова Юлия

«Сейчас такой момент, когда сборная России не может играть со многими странами. Это уже скорее политика», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, 28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола ввели против клубов и сборных из России санкции, тем самым отстранили их от участия в международных турнирах под их эгидой.