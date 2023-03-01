Умер рекордсмен по количеству голов на одном чемпионате мира Жюст Фонтен

Париж, , 13:20 — REGNUM Бывший нападающий сборной Франции по футболу Жюст Фонтен умер в возрасте 89 лет. Об этом 1 марта сообщает Agence France-Presse.

Футболист Жюст Фонтен Christophe95

Фонтен играл за сборную Франции с 1953 по 1960 год. На чемпионате мира 1958 года он забил 13 мячей, установив рекорд по количеству голов на одном мундиале. Франция тогда заняла третье место.

Всего за национальную сборную Фонтен сыграл 21 матч и забил 30 голов.

За свою карьеру он выступал за «Ниццу» и «Реймс», стал четырёхкратным чемпионом Франции, дважды выиграл Кубок страны. Вместе с «Реймсом» он играл в финале Кубка европейских чемпионов 1959 года, в котором команда проиграла мадридскому «Реалу».

Фонтен был награждён высшей государственной наградой Франции — орденом Почётного легиона.