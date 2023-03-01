Пранкеры Вован и Лексус представились Порошенко в разговоре с экс-главой МИД Британии

Москва, , 13:24 — REGNUM Бывший министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг, полагая, что общается с экс-президентом Украины Петром Порошенко, признался, что Лондон не изменит свою политику в отношении Украины без согласования с Вашингтоном. Об этом он рассказал в беседе с российскими пранкерами Вованом и Лексусом. Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, представившись Порошенко, поговорили с Хейгом и выложили беседу на Rutube.

Пранкеры «Вован» и «Лексус» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Великобритания не изменит свою политику без США, не согласовав это с США. То есть основные решения всё еще принимаются в Вашингтоне», — пояснил он.

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Экс-глава МИД заявил, что киевскому режиму нужны новые наступательные силы и более мощное вооружение. Он призвал западные страны изменить подход к данному вопросу и предложил поставлять ракеты большой дальности вместе с немецкими танками Leopard и истребителями F-16.

Хейг также выразил уверенность в том, что вступление Киева в Североатлантический альянс может затянуться из-за бюрократических процедур. Он также указал на необходимость дать Украине гарантии поддержки от западных стран.

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Бывший глава британского внешнеполитического ведомства усомнился в возможности мирного урегулирования конфликта на Украине, признав, что Вашингтон и Ландон организовывали смену власти в других странах.

Ранее Ваван и Лексус развели от лица Петра Порошенко бывшего советника президента США Джона Болтана и экс-канцлера Германии Ангелу Меркель.