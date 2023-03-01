Пленные командиры ВСУ рассказали о попытках солдат избежать боёв
Москва, 1 марта 2023, 14:13 — REGNUM Нежелание сражаться против российских войск часто встречается в рядах ВСУ, рассказали пленные украинские командиры. Видео с их рассказами опубликовало Министерство обороны России.
По словам командира отделения украинской нацгвардии Богдана Шкурли, его подчинённые решили сдаться после сильного обстрела. Российские дроны сбрасывали на окопы гранаты и ВОГи, бойцы ВСУ поняли, что окружены.
«Мы забились по блиндажам, а когда уже поняли, что в окружении, то вышли и сдались. Многие думают, как бы написать отказную, решаются, потому что не знают, как там дальше будет», — сказал Шкурли.
Он добавил, что многие солдаты надеются получить лёгкое ранение и уйти со службы. Они рассчитывают, что после осколочного ранения руки и ноги их на месяц отправят на больничный, а там они «будут думать».
Шкурли также рассказал, что в рядах ВСУ «почти все употребляли» спиртное, нередко принимали и наркотики. Мародёрством занимались «каждый по чуть-чуть», например, выносили из покинутых жителями домов технику, котлы или мебель.
Другой командир отделения нацгвардии Дмитрий Шитра рассказал о нежелании идти на позиции. Ему пообещали скорую замену. Он решил сдаться, когда российские военные подошли к позициям ВСУ.
По его словам, в рядах ВСУ не хватает офицеров. Командование плохо относится к подчинённым и оставляет их на произвол судьбы.
«Много, кто не хочет воевать и хочет писать отказ. Но у нас пишешь отказ — сразу тюрьма, от пяти до десяти лет. Ребята как-то стараются это обходить», — добавил Шитра.
По его словам, судьба сослуживцев, написавших отказ, неизвестна.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР заявили о переброске Киевом к Артёмовску (до 1924 года — Бахмут) подростков, которые проходили подготовку в виде «военно-патриотических игр» в лагерях.