Москва, , 14:13 — REGNUM Нежелание сражаться против российских войск часто встречается в рядах ВСУ, рассказали пленные украинские командиры. Видео с их рассказами опубликовало Министерство обороны России.

Пленные ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По словам командира отделения украинской нацгвардии Богдана Шкурли, его подчинённые решили сдаться после сильного обстрела. Российские дроны сбрасывали на окопы гранаты и ВОГи, бойцы ВСУ поняли, что окружены.

«Мы забились по блиндажам, а когда уже поняли, что в окружении, то вышли и сдались. Многие думают, как бы написать отказную, решаются, потому что не знают, как там дальше будет», — сказал Шкурли.

Он добавил, что многие солдаты надеются получить лёгкое ранение и уйти со службы. Они рассчитывают, что после осколочного ранения руки и ноги их на месяц отправят на больничный, а там они «будут думать».

Шкурли также рассказал, что в рядах ВСУ «почти все употребляли» спиртное, нередко принимали и наркотики. Мародёрством занимались «каждый по чуть-чуть», например, выносили из покинутых жителями домов технику, котлы или мебель.

Другой командир отделения нацгвардии Дмитрий Шитра рассказал о нежелании идти на позиции. Ему пообещали скорую замену. Он решил сдаться, когда российские военные подошли к позициям ВСУ.

По его словам, в рядах ВСУ не хватает офицеров. Командование плохо относится к подчинённым и оставляет их на произвол судьбы.

«Много, кто не хочет воевать и хочет писать отказ. Но у нас пишешь отказ — сразу тюрьма, от пяти до десяти лет. Ребята как-то стараются это обходить», — добавил Шитра.

По его словам, судьба сослуживцев, написавших отказ, неизвестна.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР заявили о переброске Киевом к Артёмовску (до 1924 года — Бахмут) подростков, которые проходили подготовку в виде «военно-патриотических игр» в лагерях.