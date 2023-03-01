Уфа, , 13:18 — REGNUM В Башкирии приступили к формированию еще двух добровольческих батальонов для участия в спецоперации на Украине. Об этом 1 марта сообщил организатор батальонов полковник внутренней службы в отставке, ветеран боевых действий Борис Гордеев.

СВО Александр Погожев © ИА REGNUM

«Решили, что они будут называться имени Даяна Мурзина, куда принимаем граждан до 60-ти лет под эгидой Минобороны России, и «Северные Амуры», куда могут записаться граждане до 50-ти лет под эгидой Росгвардии», — приводит РИА Новости его слова.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Башкирии были сформированы добровольческие батальоны имени генерала Минигали Шаймуратова и Александра Доставалова, а также Салавата Юлаева.