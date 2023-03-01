Российские десантники рассказали о наступлении под Кременной
Луганск, 1 марта 2023, 13:14 — REGNUM Российские десантники наступают в районе Кременной в Луганской Народной Республике, сообщили 1 марта РИА Новости военнослужащие.
Так, на распространенных кадрах запечатлен танк Т-90М «Прорыв» и тяжелая огнеметная система «Солнцепек».
Вместе с тем танки «Прорыв» работают по опорным пунктам ВСУ с закрытых позиций.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы спецназа «АХМАТ», 4-й бригады 2-го армейского корпуса Минобороны РФ и десантники ВДВ взяли штурмом в районе города Кременная укрепления «натовских бандитов и украинских нацистов».