РИА Новости: российские десантники при поддержке бронетехники наступают под Кременной

Луганск, , 13:14 — REGNUM Российские десантники наступают в районе Кременной в Луганской Народной Республике, сообщили 1 марта РИА Новости военнослужащие.

Танк Т-90АМ «Прорыв» (СМ Тагил — экспорт) Rosoboronpostavka.ru

Так, на распространенных кадрах запечатлен танк Т-90М «Прорыв» и тяжелая огнеметная система «Солнцепек».

«Выжигает позиции, площадь поражения 40 тыс. квадратных метров с одного пакета», — сообщил командир экипажа ТОС-1А.

Вместе с тем танки «Прорыв» работают по опорным пунктам ВСУ с закрытых позиций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что бойцы спецназа «АХМАТ», 4-й бригады 2-го армейского корпуса Минобороны РФ и десантники ВДВ взяли штурмом в районе города Кременная укрепления «натовских бандитов и украинских нацистов».