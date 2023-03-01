Ейск, Краснодарский край, 1 марта, 2023, 13:12 — ИА Регнум. Сообщения о якобы планируемой эвакуации жителей Ейского района Краснодарского края являются информационной атакой. Об этом 1 марта заявил глава района Роман Бублик в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM МЧС

«Уважаемые жители и гости Ейского района, как вы понимаете, информационная атака продолжается», — написал Бублик.

По его словам, очередные фейковые сообщения присылают во все чаты и пересылают по WhatsApp.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что якобы принято решение об отселении жителей района, но сама эвакуация не принудительная.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Бублик заявил, что в Ейском районе проводятся военно-тактические учения.