В СПЧ разбираются, кто «спустил» идею демонстрации украинских флагов в РУДН

Москва, , 13:34 — REGNUM Бурное обсуждение появления украинских флагов на выставке землячеств в Российском университете дружбы народов (РУДН) вполне обосновано — ведь это происшествие может нанести ущерб межнациональному миру.

Украинский флаг в РУДН Цитата из видео

Об этом корреспонденту ИА REGNUM 1 марта сказал председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) при президенте России Кирилл Кабанов.

«Мы с коллегами сейчас разбираемся с этой ситуацией, потому что она имела место и в некоторых других вузах, — подчеркнул Кабанов. — Понятно, что заявленная идея была правильной — многонациональное студенческое сообщество, дружба между народами. Но всегда надо учитывать ситуацию. В коллективах есть большинство, которое поддерживает спецоперацию, а есть те, кто пытается втихаря пропихнуть свою точку зрения, которая сводится к поддержке украинских неонацистов. Таких людей — небольшой процент, но он есть, и эти люди пытаются провоцировать».

Руководитель вуза, который отвечает в том числе и за мероприятия землячеств, должен понимать, что демонстрация украинской символики может быть провокацией, подчеркнул Кабанов.

«Учатся люди, которые приехали из Донбасса, кто-то вернулся со спецоперации, у кого-то близкие участвуют в боевых действиях в СВО. И они видят эти флаги. А мы знаем, что «тризуб» — это чисто бандеровский знак. И он специально был выбран.

И зачем сейчас вывешивать такие флаги?» — указал Кабанов.

В такой ситуации руководители вузов должны отдавать себе отчет, а если у них это не выходит, что им не следует возглавлять учебные заведения, подчеркнул член СПЧ.

«Подобные удары наносят ущерб в том числе и межнациональному миру», — подчеркнул собеседник. В ситуации, когда сама Украина разорвана гражданской войной, излишний «креатив» может быть опасным, а легкомысленное обращение с украинской тематикой — неуместным, полагает Кабанов.

«Но у нас претензии больше не к вузам. Понятно, что эту идею откуда-то спустили. Кто ее спустил? Надо разобраться. Проверку надо проводить по всем вузам. Я не считаю, что РУДН должен быть крайним во всей этой ситуации. Надо задавать вопросы к организаторам. Надо разобраться — кто это все придумал и запустил всю эту историю», — резюмировал собеседник.

В Telegram-каналах появилась информация, что в РУДН с поздравлениями с Днем защитника Отечества были развешены украинские флаги с изображением «тризуба» — трезубца, который используется как в украинском гербе, так и в символике ряда националистических формирований.

На демонстрацию украинских символов в РУДН, в частности, обратил внимание в своем канале вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев.

Студсовет РУДН, в открытом письме, опубликованном в сообществе «Вконтакте», сообщил: демонстрация флагов была частью выставки землячеств. Помимо украинской, также была представлена символика Грузии, Молдавии, Черногории, Сербии, Кипра и Греции, перечислили авторы обращения от имени студентов РУДН.

Минобрнауки России начало проверку РУДН. «По итогам этого инцидента решением министра науки и высшего образования Валерия Николаевича Фалькова назначена служебная проверка, по ее результатам виновные будут наказаны», — сообщил ТАСС замглавы ведомства Константин Могилевский.

Вывешивание в здании университета флагов государства, во главе которого — неонацистский режим, недопустимо,

подчеркнул Могилевский. При этом он отметил, что украинских студентов, учащихся в российских университетах, необходимо поддерживать, так как они находятся в непростой ситуации.

Повышенное внимание к инциденту с украинскими флагами в Российском университете дружбы народов (РУДН) понятно, но миссия университета заключается в том, чтобы объединять людей разных национальностей. Об этом заявил в эфире «Россия-24» проректор университета Сергей Базавлук.

Он посетовал на то, что «люди, незнакомые с образовательной деятельностью и миссией Российского университета дружбы народов, которая заключается в том, что мы объединяем людей разных национальностей, они собственно акцентируют внимание на украинском флаге».