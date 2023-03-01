Москва, , 13:06 — REGNUM Обгоревшее тело человека было обнаружено в лифте жилого дома в Москве. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

По её информации, на ул. Тайнинская в жилом доме произошёл пожар, после его ликвидации в лифте было найдено обгоревшее тело человека.

Уточняется, что в ходе пожара пострадала женщина.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры взяли на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.