В Москве в лифте дома обнаружено обгоревшее тело человека
Москва, 1 марта 2023, 13:06 — REGNUM Обгоревшее тело человека было обнаружено в лифте жилого дома в Москве. Об этом 1 марта сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
По её информации, на ул. Тайнинская в жилом доме произошёл пожар, после его ликвидации в лифте было найдено обгоревшее тело человека.
Уточняется, что в ходе пожара пострадала женщина.
Отмечается, что сотрудники прокуратуры взяли на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.