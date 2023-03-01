Москва, , 13:09 — REGNUM Новый санкционный пакет Европейского союза в отношении России запрещает экспорт множества товаров, об этом пишет РБК.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в десятый пакет санкций вошли 200 таможенных кодов. Уточняется, что под санкции попали шестерни и зубчатые колеса, металлоконструкции, включая секции мостов и стальные двери, жидкостные фильтры, станки и прессы для обработки металлов.

Эмбарго коснулось и автопогрузчиков с вилочным захватом, поршневые двигатели внутреннего сгорания, элеваторы и конвейеры, некоторые типы прицепов и полуприцепов, некоторые двигатели переменного тока и насосы, свинцовые электроаккумуляторы, части гидротурбин и другие товары.

По словам представителей Еврокомиссии, ограничения затрагивают продукцию, экспорт которой в 2021 году составляли 11,4 млрд евро. Предыдущие санкции Европейского союза коснулись продукции на 32,5 млрд евро.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что каждый следующий пакет антироссийских санкций демонстрирует, что этот инструмент не сработал.