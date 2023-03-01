Москва, 1 марта, 2023, 13:09 — ИА Регнум. Новый санкционный пакет Европейского союза в отношении России запрещает экспорт множества товаров, об этом пишет РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Согласно опубликованным данным, в десятый пакет санкций вошли 200 таможенных кодов. Уточняется, что под санкции попали шестерни и зубчатые колеса, металлоконструкции, включая секции мостов и стальные двери, жидкостные фильтры, станки и прессы для обработки металлов.

Эмбарго коснулось и автопогрузчиков с вилочным захватом, поршневых двигателей внутреннего сгорания, элеваторов и конвейеров, некоторых типов прицепов и полуприцепов, двигателей переменного тока и насосов, свинцовых электроаккумуляторов, частей гидротурбин и других товаров.

По словам представителей Еврокомиссии, ограничения затрагивают продукцию, экспорт которой в 2021 году составлял €11,4 млрд. Предыдущие санкции Европейского союза коснулись продукции на €32,5 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что каждый следующий пакет антироссийских санкций демонстрирует, что этот инструмент не сработал.