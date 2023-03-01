Норвежские полицейские унесли шведскую экоактивистку Грету Тунберг с акции протеста в Осло

Осло, , 13:00 — REGNUM Шведская экоактивистка Грета Тунберг задержана полицией Норвегии вместе с другими протестующими в Осло. Об этом 1 марта сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.

Грета Тунберг Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что полицейские в Осло начали задержания протестующих, которые в течение нескольких дней блокировали входы в министерства в правительственном квартале.

Как отмечает NRK, Тунберг унесли с места акции.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля экоактивисты заблокировали вход в министерство финансов Норвегии в знак протеста против строительства ветряных электростанций.