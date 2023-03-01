В Осло полиция унесла Грету Тунберг с акции протеста
Норвежские полицейские унесли шведскую экоактивистку Грету Тунберг с акции протеста в Осло
Осло, 1 марта, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Шведская экоактивистка Грета Тунберг задержана полицией Норвегии вместе с другими протестующими в Осло. Об этом 1 марта сообщает норвежская телерадиокомпания NRK.
Иван Шилов ИА REGNUM
Грета Тунберг
Отмечается, что полицейские в Осло начали задержания протестующих, которые в течение нескольких дней блокировали входы в министерства в правительственном квартале.
Как отмечает NRK, Тунберг унесли с места акции.
Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля экоактивисты заблокировали вход в министерство финансов Норвегии в знак протеста против строительства ветряных электростанций.