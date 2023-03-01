Котяков: МРОТ в 2024 году будет выше прожиточного минимума на 17%

Москва, , 12:58 — REGNUM В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2024 году будет выше прожиточного минимума на 17%, сообщил 1 марта министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков Kremlin.ru

«Размер МРОТ на 2024 год составит 19 242 рубля и вырастет в совокупном объеме на 17% более высокими темпами, чем прожиточный минимум», — сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Министр уточнил, что процент разницы между прожиточным минимумом и МРОТ составит 17%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2024 года кроме запланированной индексации МРОТ президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил увеличить его ещё на дополнительные 10% (таким образом рост составит 18,5%) и обеспечить рост реальных зарплат. Также глава государства призвал увеличить налоговые льготы для семей с детьми.