Глава Минтруда назвал размер МРОТ в 2024 году
Москва, 1 марта 2023, 12:58 — REGNUM В России минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2024 году будет выше прожиточного минимума на 17%, сообщил 1 марта министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Министр уточнил, что процент разницы между прожиточным минимумом и МРОТ составит 17%.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2024 года кроме запланированной индексации МРОТ президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил увеличить его ещё на дополнительные 10% (таким образом рост составит 18,5%) и обеспечить рост реальных зарплат. Также глава государства призвал увеличить налоговые льготы для семей с детьми.