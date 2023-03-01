«АвтоВАЗ» повысил цены на некоторые модели Lada в среднем на два процента

Москва, , 13:03 — REGNUM Компания «АвтоВАЗ» подняла цены на некоторые модели Lada в среднем на два процента. Обновлённый прайс-лист опубликован на официальном сайте этой компании.

АвтоВАЗ Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, цены на базовые комплектации Lada Vesta, Lada Granta и Lada Largus не изменились, а вот стоимость базовой Lada Niva Travel увеличилась на 1,6% (1014 900 рублей), цена на Lada Niva Legend возросла до 821 900 рублей (плюс 2,6%).

При этом максимальные ценники на модели Lada Niva Travel (1 236 900 рублей) и Lada Niva Legend (901 900 рублей) увеличились на 1,3% и 2,4%, соответственно.

Повысилась цена на максимальную комплектацию Lada Granta лифтбек (плюс 2,4%) до 855 900 рублей, а также на седан (плюс 2,5%) до 835 900 рублей. Стоимость максимальных комплектаций версий Cross и Active drive увеличилась до 891 900 рублей и 930 900 рублей (плюс 2,3% и 2,5%), соответственно.

Как передавало ИА REGNUM, глава компании АвтоВаз Максим Соколов заявил, что с 1 марта повысятся цены на автомобили Lada примерно на 2% в зависимости от модельного ряда.