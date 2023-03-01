Москва, , 13:03 — REGNUM Новый разведывательно-ударный квадрокоптер РУД-7, предназначенный для сброса грузов с воздуха, в апреле поступит в зону проведения российской военной спецоперации. Об этом сообщил руководитель лаборатории внешнего пилотирования и эксплуатации беспилотных воздушных судов Научно-исследовательского института вычислительных комплексов (НИИВК) имени Михаила Карцева Виталий Долгов.

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Он пояснил, что новый аппарат создали на основе разведывательно-ударного дрона РУД-250 по просьбе Министерства обороны. Дроны-камикадзе прежней модели отличаются небольшими размерами.

«В зоне спецоперации появились новые задачи, которые требуется решить при помощи беспилотника. Одна из этих задач — сброс одного или нескольких изделий с воздуха», — рассказал ТАСС Долгов.

Новый дрон успешно испытали в Московской области, ожидается, что в зону СВО его отправят в начале апреля.

Модернизированный аппарат может пролететь до 10 км, а масса его полезной нагрузки возросла с 1,5 до 2 кг с возможностью увеличения до 3 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, новые российские беспилотники-камикадзе РУД-250 прошли тестовые испытания в зоне спецоперации на Украине.