Вашингтон, 1 марта, 2023, 13:04 — ИА Регнум. Жители США видят Дональда Трампа единственным достойным соперником действующему президенту Джо Байдену на выборах 2024 года, свидетельствуют данные опроса частного университета Emerson College.

Will Oliver — Pool via CNP/Global Look Press Джо Байден

При выборе между Трампом и Байденом американцы отдали предпочтение республиканцу. Фаворитом праймериз в Республиканской партии также стал Трамп, которого поддержали 55% респондентов.

Если от республиканцев за пост президента поборется губернатор Флориды Рон Десантис, его поддержат 40% избирателей (против 44% за Байдена).

Также действующему главе государства уступила бы в случае выдвижения бывшая постпред США при ООН Никки Хейли, получив 37% голосов против 40%.

Возможную победу Трампа на праймериз отметили и данные опроса телеканала Fox News. Из 15 кандидатов экс-президента поддержали 43% опрошенных, следом идёт Десантис с 28%, далее Хейли и бывший вице-президент США Майк Пенс, набравшие по 7%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Джо Байден заявил, что должен ещё многое сделать, прежде чем начинать предвыборную кампанию.