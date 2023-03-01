Анкара, 1 марта, 2023, 12:51 — ИА Регнум. Турция не поддерживает никакие односторонние санкции, вводимые без поддержки со стороны Организации Объединенных Наций, заявил 1 марта на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу.

Virginie Lefour/Global Look Press Мевлют Чавушоглу

Турция не собирается присоединяться ни к санкциям против России, ни к санкциям против Ирана, и никакое внешнее давление на Анкару не изменит этого подхода, страна принимает решения самостоятельно, сказал Чавушоглу.

Встреча министров иностранных дел России и Турции проходит в Нью-Дели на полях саммита G20.

Как сообщалось ранее, 20 февраля после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном Чавушоглу заявил, что Турция не будет присоединяться к санкциям против России, но при этом стремится, чтобы ее не использовали для обхода санкций.