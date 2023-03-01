Москва, , 12:48 — REGNUM Около 1,4 тысячи километров газовых сетей реконструировано в Москве с 2010 года, из них в минувшем году построили и отремонтировали почти 145 км. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков. По его словам, треть из отремонтированных в 2022 году сетей находятся в Троицком и Новомосковском административном округе российской столицы.

Газопровод Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций, — подчеркнул Петр Бирюков. — Проводимая планомерная работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей, сократить износ сетей». Заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы сообщил, что в прошлом году специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы на двух уникальных подводных газопроводах — Гольяновском и Кутузовском.

Приоритетным методом реконструкции газопроводов остаются бестраншейные технологии, они применяются в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. Также при строительстве и реконструкции газопроводов используются исключительно материалы отечественного производства — стальные и полиэтиленовые трубы, газовая арматура, газораспределительное оборудование.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что нуждающиеся в обновлении сети определяются с помощью приборов неразрушающего контроля. Они позволяют провести диагностику технического состояния, выявить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей,

В Москве продолжается оборудование газопроводов запорными устройствами, с помощью которых при необходимости можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты, рассказал Бирюков. В прошлом году было установлено почти 150 таких систем.