Москва, 1 марта, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Участница телешоу «Дом-2» Анастасия Берля, которую недавно выгнали с проекта, стала жертвой мошенников. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Цитата из видео: «Анастасия Берля» Анастасия Берля

25-летняя Анастасия Берля стала жертвой мошенников ещё в декабре 2022 года, но заявила об этом в полицию лишь через два месяца из-за участия в проекте. Она рассказала, что 17 декабря вечером в Москве недалеко от станции метро «Тимирязевская» к ней подъехала машина, из которой вышли двое высоких мужчин в кожаных куртках. Они представились девушке гражданами Абхазии и объяснили, что им срочно нужны деньги. Анастасия испугалась незнакомцев и без сопротивления стала выполнять все их инструкции. Девушка оформила кредит в приложении банка, а затем перевела эти деньги на неизвестный счёт.

«21 февраля в полицию с заявлением обратилась 25-летняя гражданка, которая пояснила, что стала жертвой мошенников, сумма ущерба составила 46,5 тыс. рублей. Пострадавшая описала приметы подозреваемых, по заявлению проводится проверка», — рассказал собеседник агентства.

Анастасия Берля объяснила оперативникам, что не стала обращаться в правоохранительные органы раньше из-за участия в телепроекте «Дом-2». Девушка появилась в эфире шоу в конце декабря. Анастасия пыталась создать пару с Сергеем Коршуновым. Но надолго задержаться на телестройке им не удалось. В начале февраля зрительским голосованием Анастасию и Сергея отправили за периметр места, где проходят съёмки. Пара не участвовала в скандалах, привычных для программы, а сама Анастасия оказалась слишком спокойной и неконфликтной для формата телешоу.