Москва, 1 марта, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Россия не собирается продавать нефть любой ценой только ради объёма. Об этом заявил заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин в ходе Ближневосточной конференции междугородного дискуссионного клуба «Валдай».

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Ранее вице-премьер страны Александр Новак сообщил, что страна намерена сократить в марте добычу нефти. Речь идёт о 500 тыс. баррелей в сутки. Он подчеркнул, что этот шаг поможет восстановить рыночные отношения.

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«Их очень четко обозначили президент и Александр Валентинович Новак, — это то, что нет задачи продавать нефть любой ценой, просто продавать ради объема», — заявил Сорокин, подчеркнув важность принципов, заложенных в сокращение добычи нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, глава польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек считает, что Россия прекратила поставку нефти после визита в Варшаву президента США Джо Байдена.