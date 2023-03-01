Херсон, 1 марта, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Киевские власти вводят жителей Украины в заблуждение, скрывая от них подлинную ситуацию в освобождённых от власти Киева бывших регионах страны, заявил 1 марта в эфире «Соловьев Live» врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

khogov.ru Владимир Сальдо

Жители начинают понимать, что им лгут, отметил Сальдо.

Во временно оккупированных Украиной городах, включая Херсон, идет массовая насильственная мобилизация мужчин, причем проводят ее граждане, прибывшие с Украины, всё это тоже не добавляет симпатий Киеву, добавил врио губернатора.

Как сообщалось ранее, 1 марта Сальдо также заявил, что в Херсоне все больше граждан, ранее симпатизировавших Украине, теперь, в ситуации временной оккупации Киевом, ждут возвращения российской армии.