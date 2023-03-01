Москва, 1 марта, 2023, 12:36 — ИА Регнум. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту американского фотобанка Shutterstock из-за наличия на нём деструктивных материалов. Об этом в среду, 1 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

«Роскомнадзор ограничил доступ к сайту фотобанка Shutterstock на основании решения Роспотребнадзора», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее на сайте неоднократно размещались деструктивные материалы, в том числе пронаркотический и суицидальный контент.

В ведомстве пояснили, что сайт может быть разблокирован только после удаления запрещённой информации.

Напомним, в 2019 году Роскомнадзор блокировал некоторые страницы Shutterstock из-за материалов, оскорблявших государственные символы России. После их удаления страницы были исключены из реестра запрещённой информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, девять иностранных мессенджеров попали под новые ограничения Роскомнадзора.