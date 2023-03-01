Москва, , 12:33 — REGNUM Специалисты Федерального казначейства проводят проверки Министерства обороны России по направлениям в рамках специальной военной операции. Об этом 1 марта заявил руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин на встрече с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

Казначейство Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он сообщил, что проверки идут по четырём направлениям в рамках СВО. Так, специалисты проверяют расходы на средства связи, на поставку средств индивидуальной бронезащиты, ГСМ, топливо, на ремонт и производство вооружения и военной техники.

«Эта работа будет продолжена», — приводит его слова пресс-служба правительства России.

Мишустин отметил важность данной работы.

Как передавало ИА REGNUM, Мишустин попросил Артюхина лично заниматься этими проверками.