Сейсмолог Кособоков назвал алармистским прогноз о «мегаземлетрясении»

Москва, , 12:45 — REGNUM Указания на то, что в марте на планете произойдёт мегаземлетрясение, отсутствуют. Это лишь один из многих алармистских прогнозов, заявил старший научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Владимир Кособоков 1 марта «Известиям».

После землетрясения Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее нидерландский сейсмолог Фрэнк Хугербитс предположил, что из-за сближения планет в 12 районах Земли значительно вырастет сейсмическая активность. По прогнозам научного института Solar System Geometry Survey (SSGEOS), где работает учёный, в период с 3 по 7 марта на земном шаре ожидается череда землетрясений.

«Таких людей, которые делают такие алармистские прогнозы, довольно много. Если просто посмотреть в интернете, то вы таких прогнозов найдете массу. Ничего серьёзного о том, что вы говорите, сказать нельзя», — прокомментировал прогноз Кособоков.

По его словам, прогноз о мегаземлетрясении довольно странный. Ничего на это не указывает, нет никаких прогнозов, хотя бы насколько-то достоверных.

Понятие «мегаземлетрясение» применялось после мощных разрушительных землетрясений 2004 года в Индийском океане, 2010 года в Чили и 2011 года у берегов Японии. Это действительно были три мегасобытия последних десятилетий, пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, сейсмолог Хугербитс заявил, что «опустошительное землетрясение» угрожает Камчатскому полуострову в начале марта. Согласно его прогнозу, на Камчатке и в районе Курильских островов возможны подземные толчки магнитудой более 7 или 8.