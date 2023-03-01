Киев, 1 марта, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Текущее состояние Украины сравнимо с ситуацией, в которой находится Афганистан, — экономика в упадке, а финансовая система в полной зависимости от международных кредитов, заявил 1 марта бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Население страны фактически закабаляется международными кредитами», — написал он на своих страницах в соцсетях.

На Украине — разбитая инфраструктура и массовая нищета, отмечает Азаров, а восстанавливать и планировать будущее смогут только вовремя уехавшие в Европу.

Экс-премьер подчёркивает, что президент Украины Владимир Зеленский «клянчит на восстановление разрушенных домов, а фактически помощь уходит на коррупционные схемы киевского режима».

Экономика страны полностью зависима от Запада, констатировал он.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский сбежит в США после прекращения поддержки киевского режима со стороны Вашингтона.