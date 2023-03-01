«Яндекс Карты» ввели функцию оплаты парковки в Москве в приложении

Москва, , 12:29 — REGNUM В приложении «Яндекс. Карты» появилась функция оплаты парковок в Москве. Об этом говорится в сообщении «Яндекс».

«Яндекс» Иван Шилов © ИА REGNUM

В настоящее время парковку можно оплатить через приложение «Парковки России», СМС, в личном кабинете на портале parking. mos, а также с помощью паркомата.

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«Московские водители могут оплачивать парковку в «Яндекс Картах» — там же, где строят маршруты для своего автомобиля», — говорится в сообщении. Уточняется, что теперь водителям не придётся переключаться между приложениями или платить по смс.

Уточняется, что позднее данная функция появится в приложении «Навигатор».

Ранее сервис «Яндекс. Путешествия» запустил мобильное приложение для бронирования отелей и поиска авиабилетов.