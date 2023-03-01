Лондон, , 12:27 — REGNUM Китайские авиакомпании могут летать над Россией, тогда как европейским перевозчикам приходится тратить больше топлива на альтернативных маршрутах. Об этом пишет Financial Times.

Самолет китайской авиакомпании © MARK R. CRISTINO/ЕРА/ТАСС

Перевозчики в ЕС, отмечает издание, видят в этом дискриминацию. Азиатские компании пользуются небом над Россией для совершения своих дальнемагистральных рейсов, европейские же тратят больше топлива и денег, а также сталкиваются с угрозой выхода за жёсткий график полётов.

«У китайского перевозчика, который летает над Россией, есть несправедливое преимущество перед нами», — заявил изданию генеральный директор Air France-KLM Бен Смит.

По его словам, время перелёта между Парижем и Сеулом, к примеру, увеличилось на три часа.

Европейские авиакомпании беспокоятся в том числе на фоне отмены в Китае связанных с COVID-19 ограничений и восстановления китайского туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия запретила многим западным авиакомпаниям пользоваться своим воздушным пространством в феврале 2022 года. Так Москва ответила на запрет для российских авиакомпаний летать над странами Запада.