Москва, 1 марта, 2023, 12:24 — ИА Регнум. В России единое пособие для семей с низкими доходами назначено на 3,3 млн детей, а также 132 тыс. беременных, заявил 1 марта министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Mintrud.gov.ru Антон Котяков

Министр отметил, что демографическая ситуация в стране зависит от уровня доходов граждан.

«Мы уже рассмотрели и назначили пособие 3334 тыс. ребят и 132 тыс. беременных женщин», — сказал Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что новое пособие заменило нуждающимся семьям пять действовавших ранее мер поддержки: две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до трех лет, две ежемесячные выплаты на детей от трех до восьми лет и детей от восьми до 17 лет, ежемесячную выплату по беременности.

Отметим также, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо уделять особое внимание проблемам в сфере демографии. Глава государства отметил, что властям понятно, в чём заключаются главные проблемы и как нужно к ним подходить.

Председатель правительства России Михаил Мишустин попросил вице-премьера РФ Татьяну Голикову держать на контроле вопрос о помощи семьям с детьми.

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