Москва, , 12:30 — REGNUM Министерство науки и высшего образования России проведет в Российском университете дружбы народов служебную проверку после размещения флагов Украины рядом с поздравлением с Днём защитника Отечества. Об этом заявил замглавы Минобрнауки России Константин Могилевский.

Флаг Украины Цитата из видео: «Флаг Украины в университете дружбы народов »

Он сообщил, что после данного инцидента глава Минобрнауки Валерий Фальков поручил назначить служебную проверку, по ее итогам виновные понесут наказание.

«Вывешивание флагов, под которыми вооруженные формирования киевского неонацистского режима убивают наших граждан, абсолютно недопустимо и не имеет никакого отношения к популяризации подлинной украинской, малороссийской культуры соседнего народа», — приводит РИА Новости слова Могилевского.

Как передавало ИА REGNUM, в МИД России поддержали предложение о скорейшем возвращении имени Патриса Лумумбы Российскому университету дружбы народов. В вузах России с 1 сентября будут изучать цели спецоперации на Украине.