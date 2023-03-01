Москва, , 12:10 — REGNUM 16 марта военнослужащие, которые вернулись из зоны СВО, отправятся на обучение в центр знаний «Машук», чтобы после начать работу в патриотических центрах в рамках проекта «Твой герой». Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на семинаре по патриотическому воспитанию для региональных координаторов.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что нет ничего важнее системной воспитательной работы, военно-патриотического воспитания молодежи.

«При этом настоящий патриотизм требует действий. Если ты что-то по-настоящему любишь, то хочешь для этого что-то делать. Сегодня особенно необходимо вовлекать молодёжь в патриотическую деятельность», — приводит пресс-служба учреждения «Роспатриотцентр» слова Кириенко.

Замглавы администрации также отметил, что в каждом из освобожденных регионов должен появиться большой музей «Моя Россия — моя История».

Как передавало ИА REGNUM, в России издадут педагогическую энциклопедию с практиками и методиками гражданско-патриотического воспитания.