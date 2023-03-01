Москва, 1 марта, 2023, 12:10 — ИА Регнум. 16 марта военнослужащие, которые вернулись из зоны СВО, отправятся на обучение в центр знаний «Машук», чтобы после начать работу в патриотических центрах в рамках проекта «Твой герой». Об этом сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на семинаре по патриотическому воспитанию для региональных координаторов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

Он напомнил, что нет ничего важнее системной воспитательной работы, военно-патриотического воспитания молодежи.

«При этом настоящий патриотизм требует действий. Если ты что-то по-настоящему любишь, то хочешь для этого что-то делать. Сегодня особенно необходимо вовлекать молодёжь в патриотическую деятельность», — приводит пресс-служба учреждения «Роспатриотцентр» слова Кириенко.

Замглавы администрации также отметил, что в каждом из освобожденных регионов должен появиться большой музей «Моя Россия — моя История».

Как передавало ИА REGNUM, в России издадут педагогическую энциклопедию с практиками и методиками гражданско-патриотического воспитания.