Анкара, 1 марта, 2023, 12:02 — ИА Регнум. В Турции полицейские задержали профессора геофизики Стамбульского технического университета Ахмета Эрджана по подозрению в разжигании ненависти, передает телеканал TGRT.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Отмечается, что ранее ученый написал в соцсетях о том, что турецкие женщины в Малатье сразу после землетрясений якобы были изнасилованы из-за позднего прибытия на место происшествия военных.

«Эрджан задержан в Элязыге по указанию прокурора Малатьи в рамках расследования дела о разжигании ненависти», — передает телеканал.

Кроме того, подозреваемый писал в соцсетях, что в регионе якобы пропали дети и многие подозревают местную мафию или производителей детской порнографии.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в Турции произошли два подряд мощных землетрясения, жертвами которых, по последним данным, стали более 45 тыс. человек. После этого на территории страны произошло еще несколько менее значительных землетрясений.

Погибли люди в 11 провинциях страны — Кахраманмараше, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Адане, Адыямане, Османие, Хатае, Килисе, Малатье и Элязыге.