БПЛА пытались взорвать нефтяные резервуары комбината «Слава» под Брянском

Москва, , 12:01 — REGNUM Три украинских беспилотника со взрывчаткой снова пытались атаковать комбинат Росрезерва «Слава» в Суражском районе Брянской области, сообщил источник ИА REGNUM.

Оператор БПЛА Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«28 февраля около 4 часов утра в 30 метрах от ФГКУ комбината «Слава» Росрезерва произошло падение трех беспилотников самолетного типа. На борту каждого был кумулятивный заряд КЗ-6. В результате атаки разрушений и пострадавших нет», — сообщил собеседник.

Данный заряд, которым были снабжены БПЛА предназначается для пробивания брони или стальных конструкций до 55 см толщиной.

Комбинат «Слава» не первый раз подвергается атаке. Так 6 декабря два беспилотника залетели на территорию комбината но упали и взорвались в трех метрах от резервуара с дизельным топливом. А 30 ноября после атаки дронов на территории комбината загорелись резервуары с нефтепродуктами.