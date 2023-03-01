Москва, 1 марта, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Три украинских беспилотника со взрывчаткой снова пытались атаковать комбинат Росрезерва «Слава» в Суражском районе Брянской области, сообщил источник ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Оператор БПЛА

«28 февраля около 4 часов утра в 30 метрах от ФГКУ комбината «Слава» Росрезерва произошло падение трех беспилотников самолетного типа. На борту каждого был кумулятивный заряд КЗ-6. В результате атаки разрушений и пострадавших нет», — сообщил собеседник.

Данный заряд, которым были снабжены БПЛА, предназначается для пробивания брони или стальных конструкций до 55 см толщиной.

Комбинат «Слава» не первый раз подвергается атаке. Так, 6 декабря два беспилотника залетели на территорию комбината, но упали и взорвались в трех метрах от резервуара с дизельным топливом. А 30 ноября после атаки дронов на территории комбината загорелись резервуары с нефтепродуктами.