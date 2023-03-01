Москва, 1 марта, 2023, 12:02 — ИА Регнум. Правительство России может пересмотреть список продуктов, ингредиентов и непродовольственных товаров, которым не требуется перецепка с европейских грузовиков на российские на границе. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники среди производителей продуктов.

Донат Сорокин/ТАСС Таможенный терминал

Ожидается, что в марте данный вопрос будет обсуждаться на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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В секретариате чиновника объяснили, что перечень могут изменить после анализа существующей практики и с учетом позиций заинтересованных сторон. Источник издания отмечает, что перечень товаров может быть сокращён в два раза.

Собеседник издания также предупредил, что перегрузка может нарушить температурный режим, что может повлечь за собой потерю качества или «обнулить» ветеринарные или фитосанитарные сертификаты. Кроме того, перецепка грузов приведет к повышению стоимости доставки на 15–17%.

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Напомним, с 10 октября 2022 года в России вступил в силу запрет на грузовые автоперевозки компаниям из стран Европейского союза, Норвегии, Великобритании и Украины. В конце прошлого года его действие было продлено до 30 июня.