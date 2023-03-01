Сальдо: в Херсоне многие поняли, что при России было лучше, и ждут её возвращения

Херсон, , 11:57 — REGNUM Многие жители города Херсона поняли, что при России было намного лучше, и ждут возвращения российской армии. Об этом 1 марта заявил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо в эфире «Соловьёв Live».

Стела города Херсон © РИА Новости

«Теперь даже среди херсонских «ждунов» многие увидели, что при российской власти было больше возможностей для жизни и развития», — сказал Сальдо.

По его словам, среди жителей города всё больше людей, которые осознают, что происходит на самом деле, и поняли, что для них лучше, чтобы вернулась Россия.

Сальдо добавил, что есть и идейные противники, которых «перековать» невозможно. «За их умы мы бороться не будем, но и мстить им не будем», — заключил он.

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