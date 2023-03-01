Мишустин попросил главу казначейства контролировать использование средств, выделяемых для СВО

Москва, , 12:08 — REGNUM Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин попросил руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина лично контролировать использование средств для нужд Вооружённых сил России. Об этом сообщает пресс-служба правительства России.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время встречи с главой Федерального казначейства Романом Артюхиным © Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Мишустин провел встречу с Артюхиным, в ходе которой были рассмотрены в том числе и вопросы осуществления государственного контроля за расходованием бюджетных средств.

По словам руководителя Федерального казначейства, сейчас сотрудники ведомства проводят проверки Министерства обороны России по четырём ключевым направлениям в рамках спецоперации.

Он уточнил, что речь идёт о расходах на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, ГСМ, топливо, на ремонт и производство военной техники и вооружения.

Мишустин подтвердил, что данная работа очень важна.

«Прошу Вас лично (я знаю, что Вы внимательно к этому относитесь) заниматься этими проверками. Здесь смысл — обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды, чтобы все задачи, которые были поставлены, были решены, и ни одного рубля не было потрачено неэффективно», — приводит пресс-служба его слова.