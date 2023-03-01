Искусственно созданный Варшавой польско-белорусский кризис необходимо решить, в чём могут быть заинтересованы как ЕС, так и Китай. Но «польский замок» может быть взломан «белорусской отмычкой».

Станислав Стремидловский, , 13:48 — REGNUM Накануне визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай, который начался 28 февраля, Варшава дала очередной «информационный залп».

Граница Белоруссии и Польши Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Отвечая на вопрос Polskie Radio о закрытии грузовых польско-белорусских переходов (в настоящее время функционирует только один — «Козловичи — Кукурыки»), замглавы МВД Польши Мачей Вонсик заявил, что «мы не исключаем, что у нас не будет приграничного сообщения с Белоруссией».

Это, по его словам, может стать реакцией Варшавы на осуждение польского активиста Анджея Почобута и других представителей «польского меньшинства», а также «уничтожение кладбищ солдат Армии Крайовой». При этом, добавил Вонсик, «посмотрим, как поведет себя белорусская сторона, мы ждем некоторых сигналов».

Однако вряд ли эскалацию в отношениях между Варшавой и Минском, которую польские власти запустили 10 февраля, можно объяснить только теми причинами, которые привел замглавы МВД Польши.

Равно как нет оснований сводить ее исключительно к двусторонним отношениям.

Комментируя вылет Лукашенко в Китай, польский пропагандистский телеканал Belsat констатирует: «Пекин всё активнее включается в игру в Восточной Европе». В свою очередь, The New York Times называет китайское турне президента Белоруссии «явным упреком Соединенным Штатам и их западным союзникам».

Таким образом, Минск вписывают в серьезное уравнение, причем не столько связанное с украинским конфликтом, сколько с попытками Вашингтона помешать Китаю и Евросоюзу реанимировать прежний диалог. Отчего издание делает акцент на том, что «визит Лукашенко проходит на фоне недавних поездок в Пекин других авторитарных лидеров, таких как президент Ирана Эбрахим Раиси и премьер-министр Камбоджи Хун Сен, что подчеркивает стремление Пекина возглавить альтернативный мировой порядок, свободный от американского интервенционизма».

Государственный визит президента Белоруссии Лукашенко в Китай © Максим Гучек/БелТА/ТАСС

Это, видимо, должно произвести какое-то впечатление на «колеблющихся» европейцев. Но произведет ли?

На днях президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в начале апреля собирается вылететь в Пекин.

«Китай ценит то, что Франция выступает за то, чтобы Европа была стратегически независимой, Франция имеет относительно независимую традицию внешней политики, — заявил в интервью китайскому изданию Global Times директор департамента изучения Европы Китайского института международных исследований Цуй Хунцзянь. — Чтобы избежать конфронтации, обусловленной блоками, важно продвигать многополярное видение».

Также в первой половине года в Пекине могут появиться президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель. По словам посла Китая в ЕС Фу Конга, подготовка уже ведется и «ожидается, что Китай и ЕС вскоре начнут часто проводить взаимные визиты на высоком уровне».

Эта положительная тенденция роста обменов на высоком уровне между Китаем и Европой показывает, что Европа не хочет видеть затягивания российско-украинского конфликта, поскольку из-за него ослаблены экономика и конкурентоспособность, отмечает директор Института международных отношений при Университете Ренмин Китая Ван Ивэй.

Вполне вероятно, что одним из инструментов срыва диалога Китай — ЕС в Вашингтоне видят Варшаву.

В этом контексте вопросы вызывает недавний визит президента США Джо Байдена в Польшу. Хотя китайская проблематика им в Варшаве публично никак не обозначалась, нельзя исключать того, что она звучала в закрытой части переговоров Байдена с польской стороной. А значит, затрагивалась и Белоруссия.

Закрытие переходов на польско-белорусской границе затрагивает интересы Пекина, говорит белорусский аналитик Георгий Гриц.

«Китайские компании также стали невольными заложниками санкционной политики против Белоруссии, — отмечает эксперт. — Объемы транзитных перевозок через Белоруссию в третьи страны оцениваются в десятки миллионов тонн. Именно поэтому искусственные ограничения, которые в последнее время приняли Польша и Литва, оказывают негативное влияние и на торговлю с третьими странами, включая Китай».

Китайские контейнеры на железнодорожной платформе © Cfoto/Global Look Press

Но Варшава способна в перспективе пойти и на большее, усилив напряженность на польско-белорусском плацдарме, разыгрывая украинский конфликт.

«Мы находимся в Варшаве, до границы с Брестом — 193 километра по прямой дороге, Белоруссия для Польши более фундаментальна, даже чем Украина, — заявляет в эфире Polsat News польский геополитик Яцек Бартощак. — Каковы наши планы, если в Белоруссии начнется война? Если белорусские силы, выступающие за независимость, при поддержке украинцев выступят против армии Лукашенко, что Польша будет делать в этом случае?».

Отвечая на заданные самим собой вопросы, Бартощак предполагает, что у Варшавы должна быть «активная оборонная стратегия», исходящая не из «вступления в войну, но наличия возможностей для этого».

На наш взгляд, подобный подход предвещает катастрофический сценарий для Польши и большие проблемы для Европы.

Искусственно созданный Варшавой польско-белорусский кризис необходимо решить, в чём могут быть заинтересованы как ЕС, так и Китай. Однако смогут ли они «белорусской отмычкой» взломать «польский замок», покажет время.