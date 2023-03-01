Москва, 1 марта, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Психиатр одной из детских больниц изучил переписку 15-летней школьницы и выяснил, что она вместе с тремя друзьями собиралась совершить суицид. Об этом ИА REGNUM сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Пациент у психотерапевта

28 февраля в НПЦ психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой госпитализировали 15-летнюю школьницу. Родители девочки были обеспокоены её поведением и разговорами. Во время разговора с врачом-психиатром школьница пожаловалась на навязчивые мысли о суициде. Оказалось, что и её друзья часто обсуждали с ней эту тему и даже планировали массовое самоубийство.

«Несовершеннолетней был поставлен диагноз «актуальные суицидальные мысли», врачом-психиатром была изучена переписка пациентки в одном из мессенджеров, из которой следовало, что 4 марта с тремя несовершеннолетними она планировала совершить самоубийство», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас со школьниками проводят работу специалисты.