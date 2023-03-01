Лондон, 1 марта, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Британская деловая газета Financial Times опубликовала статью с данными о строительстве и обрушении элитного турецкого дома Rönesans Rezidans, обрушившегося в провинции Хатай в результате землетрясения.

Цитата из видео: «Hatay Rönesans Rezidans» Землетрясение в Турции

По словам экспертов, на обрушение здания повлияло несколько факторов, которые осложнили спасателям задачу по вызволению людей из-под завалов. Аналитики, в частности, указали на тип почвы, «мягкость» первого этажа, форму здания, а также силу природного явления, которое случается раз в 2,5 тыс. лет.

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Элитный дом, имеющий 12 этажей и три подъезда, был построен в 2011 году. Rönesans Rezidans имел вытянутую форму и объединял в себе три здания. В комплексе были расположены магазины, бассейн и спортивный зал. Инженеры-строители полагают, что дом должен был устоять при землетрясении магнитудой 7,5–7,8 балла. Однако обрушение произошло уже на 40-й секунде.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля в центральной части Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0.