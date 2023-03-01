Калуга, 1 марта, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Один из крупнейших дилерских холдингов в России компания «Авилон» является основным претендентом на покупку завода немецкого концерна Volkswagen в Калуге. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на два источника, знакомые с ситуацией.

Станислав Красильников/ТАСС Завод Volkswagen Group Rus в Калуге

Отмечается, что компания «Авилон» будет покупателем актива, а финальное согласование сделки назначено на 3 марта.

Как передавало ИА REGNUM, ранее поступила информация о том, что акционерная финансовая корпорация «Система» заинтересовалась покупкой завода немецкого автоконцерна Volkswagen. Автоконцерн «Фольксваген Групп» приостановил работу заводов в Калуге и Нижнем Новгороде в марте 2022 года. Эти заводы сейчас находятся в режиме простоя.