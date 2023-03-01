Москва, 1 марта, 2023, 11:33 — ИА Регнум. Прибывающим из России в Китай пассажирам с 1 марта разрешили вместо обязательного ПЦР-теста на COVID-19 сдавать тест на антиген, сообщили в посольстве КНР в Москве.

Артем Коротаев/ТАСС Пограничный переход на китайско-российской границе

Отмечается, что это связано с изменениями эпидемической обстановки и делается для удобства перемещения пассажиров.

Так, с 1 марта пассажир должен пройти тестирование за 48 часов до посадки на самолет, после чего загрузить результаты теста через мобильное приложение или сайт китайской таможни.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Министерстве транспорта РФ заявили, что в 2023 году количество авиарейсов между Россией и Китаем кратно увеличится.

По данным министерства, рост будет обусловлен снятием коронавирусных ограничений и восстановлением безвизовых поездок для туристических групп.